«Мармакс» благоустроит территорию жилого комплекса «Медный»

В Рязани идет благоустройство города. Этому способствуют как городские и федеральные власти, так и девелоперы.

Например, территория торговых рядов на площади Ленина в Рязани уже преобразилась — там появилась зона амфитеатра со сценой, зрительными местами и шезлонгами, детские и досуговые площадки, арт-объекты, а также проведено озеленение. Прилегающие к историческому центру улицы — Чапаева и Маяковского, в последние годы получили новую жизнь посредством жилой и нежилой застройке. Это позволило улучшить инфраструктуру и создать новые благоустроенные территории.

На улице Маяковского начато строительство малоэтажного жилого комплекса «Медный». В рамках его реализации девелопер «Мармакс» планирует выполнить ландшафтные работы, включающие восстановление сквера со стороны улицы Чапаева и благоустроить прилегающую территорию улицы Пролетарской — асфальт заменят на клинкерную брусчатку и проведут ландшафтные работы.

«Действительно, главной миссией компании остается разработка современных и качественных проектов в тандеме с комфортной средой. Мы сосредоточены на улучшении городских территорий для жителей — как с точки зрения архитектуры и высоких стандартов проектирования, так благоустройства и наполнения инфраструктурой», — отметили в девелоперской компании «Мармакс».

Также в фирме подчеркнули, что резиденция «Медный» станет уникальной для своей локации, так как она является единственным комплексом низкой этажности. Это позволит создать камерную и уютную атмосферу для резидентов. На территории появится приватный двор-сад с ландшафтным дизайном, детскими площадками и зоной воркаут, а также подземный и гостевые паркинги. На первых этажах комплекса будут все необходимые бытовые сервисы, магазины и кофейни. Инфраструктурную составляющую дополнят коворкинг, в котором удобно работать и проводить совещания, детская игровая, где предусмотрено в том числе и проведение мастер-классов, а также собственный тренажерный зал.

Проект находится в нескольких минутах на машине до центральных улиц города, не более семи минут пешей прогулки займет маршрут до главной туристической улицы города, а за десять минут можно дойти до городских парков, Лыбедского бульвара и знаменитых памятников архитектуры.

Справка:

Девелоперская компания «Мармакс» работает на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Сотрудники компании изучают международный опыт в строительстве жилых домов и благоустройства и применяют его в возведении жилых комплексов на территории области.