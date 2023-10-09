Любимова: здание нового музея Рязанского кремля откроется в конце 2023 года

Новое здание Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника откроется в конце 2023 года. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила федеральный министр культуры Ольга Любимова, пишет сайт Kremlin.ru.

Площадь всех залов — 20 тысяч квадратных метров. В здании будут девять выставочных залов.

«Планируем 200 тысяч посетителей в год тоже за счет того, что [будут] и детский центр, и планетарий, и эколаборатория. С одной стороны, самые разные павильоны, связанные с естествознанием: и „Космос“, и „Зарождение Земли“. Есть с чем поработать с педагогами из школ, из техникумов. Можно приходить и знакомиться с природой Рязанского края, с его фантастической культурой и наследием и богатейшим наследием фонда музея-заповедника», — заявила Любимова.

Ранее сообщалось, что здание откроется 1 декабря.