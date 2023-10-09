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«Известия»: украинские военные попали в котел под Купянском

Украинские военные попали в котел под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на бывшего сотрудника ЦРУ США Ларри Джонсона.

«По имеющимся данным, Россия заманила в котел огромное количество украинских солдат», — рассказал он.

Джонсон заявил, что боевики ВСУ лишены возможности пополнять запасы и теперь имеют только два выхода из ситуации.

«Когда этот котел закроется, солдаты будут либо уничтожены, либо им придется сдаться, и я думаю, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины», — сказал американец.