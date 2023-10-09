Эксперт спрогнозировал несколько волн заболеваний инфекциями в России

Эксперт спрогнозировал несколько волн заболеваний инфекциями в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врача-инфекциониста Евгений Тимаков.

По его словам, в текущем эпидсезоне россиян ждет несколько волн заболеваемости различными инфекциями, в том числе ковидом и гриппом.

«У нас будет четыре волны роста различных инфекционных процессов. В декабре мы увидим рост заболеваемости гриппом, в том числе к новогодним праздникам будет небольшой рост, потом — спад. Вторая волна гриппа будет ближе к середине — концу февраля», — рассказал Тимаков.

По словам медика, из-за смены погодных условий ожидается рост заболеваемости респираторно-синцитиальной, аденовирусной, парагрипозной и метапневмовирусной инфекциями.

«А вот в середине — конце ноября не исключено выявление штамма коронавируса „пирола“. Если он к нам дойдет, а он более заразный, чем предыдущие варианты вируса, то мы с вами увидим рост заболеваемости именно коронавирусной инфекцией», — добавил доктор.