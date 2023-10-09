Буданов: ВСУ совершили три попытки атаки на Запорожскую АЭС

СУ совершили три попытки атаки на Запорожскую АЭС. Об этом рассказал начальник ГУР Украины Кирилл Буданов.

По его словам, первая попытка была совершена в августе 2022 года. Тогда украинский спецназ на гражданских лодках пересек Каховское водохранилище и высадился на левом берегу Днепра, чтобы создать плацдарм для атаки и захвата Энергодара и ЗАЭС. Но атакую отбили российские военные.

Позже украинские военные предприняли еще две попытки атаковать ЗАЭС, но безуспешно.