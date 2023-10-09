Бастрыкин затребовал повторный доклад из-за обращения сироты из Рязанской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад из-за обращения сироты из Рязанской области о нарушении ее жилищных прав. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

К Бастрыкину обратилась сирота из Рязанской области. Она не согласилась с установлением обстоятельств нарушения ее жилищных прав.

Так, более 30 лет назад женщине предоставили временную квартиру с печным отоплением в доме барачного типа без каких-либо правоустанавливающих документов. Там она жила более 20 лет, пока здание не разрушилось. В октябре 2023 года администрация предложила ей малогабаритную комнату в бывшем общежитии без удобств, кухни и ванной комнаты.

Ранее по поручению Бастрыкина в региональном следкоме возбудили уголовное дело. Его расследование продолжается.

Председатель Следственного комитета затребовал у главы регионального управления Владимира Никешкина повторный доклад об установленных обстоятельствах, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав заявительницы.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.