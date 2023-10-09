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Бастрыкин поручил провести проверку из-за нарушений при ремонте памятника в Рязанской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушениях при благоустройстве памятника в Рязанской области. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

В аккаунт центра в соцсети «ВКонтакте» поступила информация о нарушениях, допущенных при благоустройстве памятника погибшим во время Великой Отечественной войне в селе Захарово. Так, сообщается, что фактический объем работ, выполненных в 2022 году, не соответствует смете.

Бастрыкин поручил главе регионального СУ СК России Владимиру Никешкину провести проверку по доводом из обращения и представить доклад о результатах.

Исполнение поручения и ход проверки проконтролирует центральный аппарат ведомства.