Житель Полян пожаловался на ржавую воду из-под крана

Житель села Поляны в воскресенье, 8 октября, пожаловался на ржавую воду из-под крана.

Житель села Поляны пожаловался на ржавую воду из-под крана. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань»."Людей травят некачественной водой, но деньги берут как за питьевую, хотя питьевой она вряд ли является, при написании обращений с подобными жалобами в областную группу, посты блокируют. Как бороться с этим беспределом, куда жаловаться, подскажите пожалуйста, может быть сталкивался кто-то с подобным", — задается вопросом автор публикации.

Напомним, жители Полян рассказали об испорченных бытовых приборах из-за ржавой воды.

Фото и видео: Telegram-канал «Рязань»