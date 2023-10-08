В Тверской области нашли труп 86-летнего пенсионера без кисти

В Тверской области нашли тело 86-летнего избитого человека. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в деревне Окатово. Мужчина проживал в доме на улице Заречной, но в один момент пропал. Документы и мобильный телефон при этом находились дома.

Через некоторое время мужчину нашли в стальной бочке. На верхней части тела было множество повреждений и отсутствовала кисть на правой руке.

Сын пенсионера рассказал, что за несколько дней до трагедии его отец стал активным, что не свойственно его поведению. Также у него были слуховые и визуальные галлюцинации. Он говорил, что планирует уйти из жизни.

Сейчас правоохранители выясняют причину смерти.