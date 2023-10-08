В Свердловской области тело 84-летнего мужчины пролежало несколько дней возле больницы

В Свердловской области 84-летнего мужчину нашли мертвым около больницы. Прокуратура занялась проверкой случившегося, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в Первоуральске. Тело пенсионера несколько дней пролежало возле одной из местных больниц.

В начале октября мужчина обратился в учреждение здравоохранение с жалобами на плохое самочувствие, однако через несколько часов врачи его отправили домой. Выйдя из больницы, мужчина упал неподалеку на тропинке и умер. Его тело нашли через несколько дней.