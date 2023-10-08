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В Свердловской области двое подростков надругались над 9-летним школьником

В Свердловской области отец мальчика написал заявление на двух подростков, которые надругались над его 9-летним сыном. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в городе Краснотурьинск. Мужчина сообщил полицейским, что с 1 по 31 мая два подростка, применяя насилие, «раздели до гола» его сына. По словам отца, все происходящее дети снимали на видео.

Известно, что подростков задержали. Они дали признательные показания. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Отмечается, что один из подростков стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за побои. Там же находится и девятилетний пострадавший. Его поставили на учет за кражу.

Кроме этого, отмечается, что отец пострадавшего — ранее судимый по семи уголовным статьям.