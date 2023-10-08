В Перми назвали улицу в честь погибшего на СВО выпускника РВВДКУ

В Перми назвали улицу в честь погибшего в спецоперации выпускника РВВДКУ, старшего лейтенанта Владислава Гачегова. Об этом пишет группа «Пермь инфо».

Улица находится в Мотовилихинском районе в микрорайоне Вышка-2.

В 2014 году Гачегов выпустился из Пермского кадетского корпуса имени Суворова, а после окончил Рязанское воздушно-десантное училище.

Известно, что в СВО Гачегов командовал десантной ротой. Погиб 6 августа 2022 года. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Фото: группа компаний ПЗСП, Пермская кадетская школа № 1 имени Суворова