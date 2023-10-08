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Под Касимовом в здании заброшенной фермы нашли тело мужчины
Возбуждено уголовное дело.

Под Касимовом нашли тело мужчины. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в четверг, 5 октября. В здании заброшенной фермы на территории Касимовского района обнаружили тело 45-летнего местного жителя с множественными колото-резаными ранами шеи, грудной клетки и рук.

Установлено, что смертельные ранения потерпевшему нанес его 67-летний знакомый во время бытовой ссоры. Отмечается, что злоумышленник — уроженец Иркутской области. Он ранее был судим, в том числе за убийство.

Его задержали и заключили под стражу. По уголовному делу (ч. 1 ст. 105 УК РФ) назначены экспертизы.