В Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадал мирный житель

Украинские войска выпустили по населенным пунктам региона 46 снарядов.

В Херсонской области из-за обстрела ВСУ пострадал мирный житель. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

По данным агентства, украинские войска за ночь выпустили 46 снарядов по населенным пунктам Новая Каховка, Алешки, Раденск, Саги, Песчановка, Корсунка, Старая Збурьевка.

«Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Казачьи Лагери 9 снарядов, по населенному пункту Крынки — 25 снарядов, по населенному пункту Алёшки — 16 снарядов, по населенному пункту Кардашинка — 5 снарядов, по населенному пункту Днепряны — 13 снарядов», — рассказал ТАСС собеседник.

Он добавил, что мирный житель Алешек получил осколочные ранения средней тяжести.