Сергей Дудукин возглавит рязанское отделение Пенсионного фонда

В понедельник, 9 октября, Дудукин вступит в должность начальника отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Рязанской области.

В понедельник, 9 октября, Дудукин вступит в должность начальника отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Рязанской области. Об этом сообщила «Медиарязань».

По данным издания, в 2022 году отделение фонда возглавлял Юрий Карпов, который с апреля 2023 руководит Контрольно-счетной палатой.

Напомним, Дудукин работал в правительстве Рязанской области. Он возглавлял комитет по делам печати и информации, был заместителем губернатора. Также на протяжении пяти лет Дудкин занимал пост вице-губернатора Тверской области.