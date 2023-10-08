Путин: будем повышать эффективность господдержки АПК
Путин заявил о повышении эффективности господдержки АПК.
Путин заявил о повышении эффективности господдержки АПК. Слова президента РФ
«Мы будем повышать эффективность инструментов господдержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами», — передает агентство слова Путина.