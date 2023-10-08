Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 25 беспилотников ВСУ

Российская ПВО за сутки сбила 25 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

БПЛА уничтожены в районах населенных пунктов Белогоровка, Площанка ЛНР, Тарамчук, Спорное, Березовое ДНР, Чистополье, Ульяновка, Очеретоватое Запорожской области, Великий Выселок Харьковской области, Саги, Каиры, Раденск, Новая Каховка и Казачьи Лагери Херсонской области.

Кроме того, средствами ПВО перехвачены три тактические ракеты «Точка-У» и две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200.