Климов: Совфед в декабре может объявить дату президентских выборов в России

Глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед в декабре может объявить дату президентских выборов в России. Об этом
«Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре. Ну и по Конституции, собственно, тоже, о чем недавно упоминал президент», — сказал Климов.
Также он отметил, что после старта избирательной кампании, за ней следует «соответствующая процедура».
«Поскольку Владимир Путин является основателем нашей партии ["Единой России». — прим. ред.] и нашим политическим лидером, разумеется, мы как партия Путина настроены соответствующим образом участвовать в избирательной кампании", — отметил Климов.
При этом он добавил, что сам президент называл преждевременными вопросы о своем участии в выборах. Климов заявил, что ему нечего добавить по этой теме.