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Климов: Совфед в декабре может объявить дату президентских выборов в России
Глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед в декабре может объявить дату президентских выборов в России.

Глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед в декабре может объявить дату президентских выборов в России. Об этом сообщило РИА Новости.

«Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре. Ну и по Конституции, собственно, тоже, о чем недавно упоминал президент», — сказал Климов.

Также он отметил, что после старта избирательной кампании, за ней следует «соответствующая процедура».

«Поскольку Владимир Путин является основателем нашей партии ["Единой России». — прим. ред.] и нашим политическим лидером, разумеется, мы как партия Путина настроены соответствующим образом участвовать в избирательной кампании", — отметил Климов.

При этом он добавил, что сам президент называл преждевременными вопросы о своем участии в выборах. Климов заявил, что ему нечего добавить по этой теме.