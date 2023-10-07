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Жителей Центральной России ожидает «повсеместная холодная погода»
Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании и дождях в выходные. Возможны заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании и дождях в выходные. Возможны заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Во всей Центральной России ожидаются резкое понижение температуры, дожди с мокрым снегом и ночные заморозки.

«Резкое понижение температуры на выходных, ночью заморозки. Днем в субботу около шести — девяти градусов, а в воскресенье уже и ночью, и днем — от нуля до четырех. Сильные осадки в виде дождя будут продолжаться, а во второй половине дня субботы добавится фаза мокрого снега», — отметил синоптик.

К утру воскресенья возможна гололедица. Он добавил, что на выходных прогнозируется «повсеместная холодная погода» во всей Центральной России.