Житель Петербурга в припадке зарезал восьмилетнего сына

В Санкт-Петербурге мужчина зарезал своего восьмилетнего ребенка. Об этом в субботу, 7 октября, пишет «Mash на Мойке».

В Санкт-Петербурге мужчина зарезал своего восьмилетнего ребенка. Об этом в субботу, 7 октября, пишет «Mash на Мойке».

Убийство произошло в квартире на улице Софийской, мальчик успел позвонить матери со словами «папа сошел с ума». По словам ребенка, отец крушил все в доме. Связь прервалась, на звонки муж и сын женщины не отвечали.

Женщина попросила бабушку мальчика приехать на место, где та застала незапертую квартиру. Мужчина был в коридоре, весь в крови, он что-то невнятно бормотал, а на кухне лежал мертвый ребенок. Отца забрали в шоковую операционную больницы Джанелидзе с множественными колото-резаными ранами груди и живота.

Известно, что 45-летний мужчина — фельдшер психиатрической бригады подстанции скорой.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.