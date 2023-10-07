В Скопине пропал 46-летний Владимир Колядин
В Скопине пропал Владимир Владимирович Колядин 1977 года рождения. С 6 октября данных о его местонахождении нет, сообщается в группе ПСО «ЛизаАлерт».
В Скопине пропал Владимир Владимирович Колядин 1977 года рождения. С 6 октября данных о его местонахождении нет, сообщается в группе ПСО «ЛизаАлерт».
Приметы мужчины: рост 170 см, нормального телосложения, темно-русые волосы с проседью, карие глаза.
Одежда: темно-синяя куртка, черная футболка, черные брюки, черные туфли на белой подошве.
Нужна помощь добровольцев. Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: