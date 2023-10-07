В Рязанской области 8 октября прогнозируют ливни и порывы ветра

В Рязанской области в воскресенье, 8 октября, ночью пройдет дождь, местами сильный. Днем также ожидается небольшой дождь. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 8 октября, ночью пройдет дождь, местами сильный. Днем также ожидается небольшой дождь. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно, днем с прояснениями. Температура воздуха по области ночью +1…+6°С, днем +4…+9°С.

Ветер западный, 6-11 метров в секунду, порывы будут достигать 14-19 метров в секунду, местами — до 23 метров в секунду.