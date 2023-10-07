В Рязани спасатели убрали три поваленных дерева

Вечером в пятницу, 6 октября, дерево обрушилось на проезжую часть и перекрыло движение на улице Белякова. На место выехали спасатели МСО РязГМУ «Salus» имени Васильева, сообщается в группе отряда «ВКонтакте».

Вечером в пятницу, 6 октября, дерево обрушилось на проезжую часть и перекрыло движение на улице Белякова. На место выехали спасатели МСО РязГМУ «Salus» имени Васильева , сообщается в группе отряда «ВКонтакте».

После прибытия экипажа упало еще одно дерево, повредив крышу и выбив окно рядом стоящего здания. Также оказались оборваны провода ЛЭП.

Участок был обесточен, дерево убрали. Для сохранения конструкции теплотрассы под ствол подложили опоры.

После на трассе М5, на подъезде к городу, из-за порывов ветра тоже упало дерево, перекрыв одну полосу движения. Спасатели очистили проезжую часть от последствий стихии.