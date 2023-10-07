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В Рязани открылся пункт сбора отходов
В Рязани на парковке ТРЦ «Премьер» в субботу, 7 октября, открылся «ЭкоПункт». Об этом сообщается в группе регионального оператора по обращению с ТКО «Эко-Пронск».

В Рязани на парковке ТРЦ «Премьер» в субботу, 7 октября, открылся «ЭкоПункт». Об этом сообщается в группе регионального оператора по обращению с ТКО «Эко-Пронск».

В «ЭкоПункте» можно сдать на переработку восемь разных фракций: пластик, стекло, макулатуру, электронику, металл, батарейки, пакеты, крышечки (чистое и смятое).