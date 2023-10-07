В Приморье мужчина задушил знакомую и сжег ее тело в машине

В Приморье мужчина убил свою знакомую и сжег ее тело вместе с автомобилем. Об этом сообщило региональное СУ СК России в субботу, 7 октября, в Telegram-канале.

В Приморье мужчина убил свою знакомую и сжег ее тело вместе с автомобилем. Об этом сообщило региональное СУ СК России в субботу, 7 октября, в Telegram-канале.

По данным следствия, накануне на берегу реки Арсеньевка нашли обгоревший автомобиль, на заднем сиденье находились останки 32-летней женщины. Вскоре установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый знакомый убитой. С ним женщину видели в последний раз в ее машине.

Подозреваемый признался в преступлении. По его словам, между ними произошел конфликт, во время которого он задушил знакомую. Чтобы скрыть следы преступления, он сжег машину вместе с телом.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу фигурант.