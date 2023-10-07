В Новой Каховке взорвали машину с секретарем отделения «Единой России»

В Новой Каховке госпитализировали секретаря местного отделения ЕР после подрыва его машины. Об этом сообщает РИА Новости.

В Новой Каховке госпитализировали секретаря местного отделения ЕР Владимира Малова после подрыва его машины. Об этом сообщает РИА Новости.

Малов госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщил в Telegram-канале сенатор от Херсонской области, секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич.

По его словам, произошедшее расценивается как теракт.

«Сегодня в районе 9:30 произошел подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов, 1957 года рождения, в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу», — сообщается в посте.