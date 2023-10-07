В Нижегородской области во время пожара погибли двое взрослых и трое детей
В Нижегородской области загорелся частный дом. При пожаре погибли пятеро: двое взрослых и трое детей, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В Нижегородской области загорелся частный дом. При пожаре погибли пятеро: двое взрослых и трое детей, сообщил
Пожар произошел в ночь на субботу, 7 октября, в населенном пункте Слизнево городского округа Арзамас.
Пожарные ликвидировали открытое горение на общей площади 60 квадратных метров.
На месте работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются причины пожара.