Рязанское ГУ МЧС перешло на усиленный режим работы из-за непогоды

Силы и средства ГУ МЧС России по Рязанской области переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Силы и средства ГУ МЧС России по Рязанской области переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным гидрометеорологов, в субботу, 7 октября, днем и до конца суток на территории региона ожидается усиление ветра порывами 14-19 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду. Временами дождь, местами сильный.

Рязанцев призвали соблюдать простые правила безопасности.