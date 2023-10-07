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Россиянам назвали продукты, которые тормозят развитие рака
Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал продукты, которые являются главным «тормозом» рака. По словам специалиста, предотвратить гибель клеток призван так называемый белок р53, сообщает РИА Новости.

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал продукты, которые являются главным «тормозом» рака. По словам специалиста, предотвратить гибель клеток призван так называемый белок р53, сообщает РИА Новости.

Чтобы поддержать наличие этого белка в организме, важно получать его достаточное количество из пищи. По словам Вялова, когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки.

Как отметила доктор медицинских наук Зухра Павлова, сбалансированное питание поможет наладить работу организма и избавиться от лишнего веса.

По ее словам, хорошим примером насыщенного белком рациона являются два яйца, творог или нежирные сорта сыра на завтрак, красное мясо, птица или рыба не в жареном виде на обед и салат с тунцом или морепродуктами на ужин.