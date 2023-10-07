ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника

В ночь на субботу, 7 октября, на подлете к Москве ПВО сбили дрон. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Ночью в столичном аэропорту Внуково действовал план «Ковер».

В ночь на субботу, 7 октября, на подлете к Москве ПВО сбили дрон. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — сообщается в посте.

Ночью в столичном аэропорту Внуково действовал план «Ковер», были перенесены минимум девять рейсов. В Домодедове и Шереметьеве также задержали вылет несколько самолетов, сообщает Mash.