Под Новосибирском в ДТП сгорели 18-летний водитель и 16-летняя пассажирка

В аварии под Новосибирском в аварии погибли 18-летний молодой человек и 16-летняя девушка. ДТП произошло в ночь на субботу, 7 октября, в селе Ильинка, сообщает РЕН ТВ.

В аварии под Новосибирском в аварии погибли 18-летний молодой человек и 16-летняя девушка. ДТП произошло в ночь на субботу, 7 октября, в селе Ильинка, сообщает РЕН ТВ.

По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, около 2:00 иномарка съехала в кювет, опрокинулась и влетела в столб и припаркованный рядом мотоцикл «Юпитер». После автомобиль загорелся. Люди в машине погибли. Уточняется, что молодой человек не имел водительских прав.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.