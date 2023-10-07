На улице Почтовой задержали мужчину с пистолетом

В Рязани на улице Почтовой во время профилактического рейда патрульные полицейские задержали мужчину с травматическим пистолетом.

В Рязани на улице Почтовой во время профилактического рейда патрульные полицейские задержали мужчину с травматическим пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отдельного батальона ППС полиции возле одного из досуговых заведений задержали человека, который агрессивно себя вел. При проверке документов и досмотре у 34-летнего мужчины полицейские обнаружили травматический пистолет.

Задержанного доставили в отдел полиции. Проводится проверка.