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На улице Почтовой задержали мужчину с пистолетом
В Рязани на улице Почтовой во время профилактического рейда патрульные полицейские задержали мужчину с травматическим пистолетом.

В Рязани на улице Почтовой во время профилактического рейда патрульные полицейские задержали мужчину с травматическим пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отдельного батальона ППС полиции возле одного из досуговых заведений задержали человека, который агрессивно себя вел. При проверке документов и досмотре у 34-летнего мужчины полицейские обнаружили травматический пистолет.

Задержанного доставили в отдел полиции. Проводится проверка.