Москвич упал с электросамоката и умер спустя три месяца

Мужчина упал с электросамоката в Москве и через три месяца скончался в больнице. Об этом в субботу, 7 октября, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Мужчина упал с электросамоката в Москве и через три месяца скончался в больнице. Об этом в субботу, 7 октября, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Мужчину 1986 года рождения госпитализировали после падения с электросамоката еще в июле. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и острую эпидуральную гематому, а также перелом свода черепа.

По факту смерти проводится проверка.