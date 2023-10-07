Киев попытался атаковать Крым зенитной ракетой

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса С-200. Российская ПВО уничтожила ее, сообщили в ведомстве в субботу, 7 октября.