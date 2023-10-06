Жителя Рязанской области осудили за оскорбление российских военных

Жителя Рязанской области осудили за оскорбление российских военных. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, 33-летний житель Сараевского района отправил со своего планшета на электронный адрес вуза Минобороны сообщение. В нем он публично оскорблял и унижал российских военных.

Эксперты нашли в отправленном письме высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц. Отмечается, что автор послания использовал жаргонный лексикон, имеющий негативный смысл.

Сараевский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему 70 часов обязательных работ.