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Жителей Украины призвали готовиться к отправке на фронт

Каждый мужчина, проживающий на территории Украины, должен понять, что ему, вероятнее всего, придется воевать. Такое заявление сделал представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

"Если говорить обо всех как обо всем населении Украины, то вряд ли (будут воевать — ред.). Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках", — говорит Истомин.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют мобилизовать ограниченно годных к военной службе мужчин.