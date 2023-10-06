ВС РФ уничтожили автомобильный ангар и два склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении

ВС РФ уничтожили автомобильный ангар и два склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве сообщили, что артиллеристы уничтожили ангар с автомобильной техникой в Елизаветовке, два склада боеприпасов в районах Урожайного и севернее Никольского. Также брражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук» в районе Максимовки.

Также на Южно-Донецком направлении российские военные отразили атаку группы пехоты ВСУ в направлении Приютного, а также сорвали две попытки провести ротацию подразделений ВСУ в районах Макаровки и Старомайорского.

Командир группировки «Восток» сообщил, что противник потерял самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и четыре минометных расчета.

Отмечается, что ВВС РФ поразили районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского, Макаровки и севернее Приютного.