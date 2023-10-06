В Ямало-Ненецком автономном округе скончались женщина и мужчина из-за выпитого лосьона для обуви

63-летний мужчина и 50-летняя женщина в Ямало-Ненецком автономном округе умерли, предположительно, из-за лосьона для обуви, сообщил источник РЕН ТВ.

4 октября они, почувствовав себя плохо, вызвали скорую. Пару отвезли в больницу. Через несколько часов мужчина и женщина уже впали в кому. На следующий день они скончались.

Медики сообщили обо всем правоохранителям и стражи порядка начали искать то, то чего же погибли два человека. Выяснилось, что пара злоупотребляла спиртными напитками. Вот только дома, вместо пустых бутылок, у них оказались два опустошенных флакона с тем, что не предусмотрено для приема внутрь.

«Полицейские осмотрели место жительства и забрали оттуда пустые флаконы с антибактериальным лосьоном и лосьоном для обуви. Их направили на экспертизу», — уточнил наш источник.

По предварительным данным, в алкогольном угаре бутылки с выпивкой и с технической жидкостью были просто перепутаны выпивающей парочкой. Сейчас стражи порядка продолжают проводить проверку, устанавливая все обстоятельна произошедшего.