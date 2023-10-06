В Тюменской области четырехлетняя девочка засунула руку в электромясорубку и осталась без кисти

В Тюменской области четырехлетняя девочка засунула руку в электромясорубку, в результате чего осталась без кисти. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Происшествие случилось в селе Слободчики на улице Садовой. 23-летняя мать оставила дочь без присмотра с включенной мясорубкой.

В какой-то момент ребенок засунул в агрегат правую руку. В результате лезвия мясорубки отрезали кисть на уровне запястья.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ей грозит до трех лет ограничения свободы.