В Рыбновском районе из-за непотушенного окурка произошел смертельный пожар

В Рыбновском районе непотушенный окурок спровоцировал смертельный пожар. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел 10 мая.

Женщина 1980 года рождения выбросила непотушенный окурок в сухую траву около дома, после чего отправилась к соседям. Начался пожар, в котором погибла мать обвиняемой. Женщина была инвалидом первой группы. Она не была способна передвигаться самостоятельно и не сумела покинуть горящий дом. Отмечается, что обвиняемая, злоупотребляющая алкоголем, неоднократно оставляла беспомощную мать одну дома на несколько дней.

На безработную жительницу Рыбновского района завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следствие собрало доказательственную базу. Дело направлено в суд для рассмотрения.