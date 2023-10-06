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В Рязанской области за девять месяцев обнаружили 20 случаев бешенства у животных

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям рассказало о зарегистрированных случаях бешенства за девять месяцев 2023 года.

Всего в Рязанской области за этот период зафиксировали 20 случаев заболевания среди домашних и диких животных. В их числе: три случая — у крупного рогатого скота, два — у мелкого рогатого скота, десять — у собак, три — у лис, по одному — у кота и енота.

Карантины объявляли в Клепиковском, Ухоловском, Пителинском, Сасовском, Рязанском, Рыбновском, Касимовском, Ермишинском, Михайловском, Сапожковском, Сараевском районах.