В аварии в Клепиковском районе погибли три человека

В аварии в Клепиковском районе погибли три человека. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария случилась в пятницу, 6 октября, примерно в 15:30, в Клепиковском районе, на 479-м км автодороги Р132 «Золотое кольцо», вблизи села Криуша. По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo, ВАЗ-2107 и грузового автомобиля DAF.

В результате происшествия три человека, находившиеся в салоне иномарки, от полученных травм скончались. Еще двоих пассажиров госпитализировали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее появилось еще одно видео с места аварии.

Видео: группа «ДТП и ЧП Рязань».