В Рязанской области 7 октября ожидается дождь, сильный ветер и до +11 градусов

В Рязанской области 7 октября ожидается дождь, сильный ветер и до +11 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 7 октября, будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью и днем местами пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-западный, с переходом на южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы ветра, ночью 12-17 метров в секунду, днем 14-19 метров в секунду,

Температура воздуха по области ночью 0, +5 градусов, днем +6, +11 градусов.