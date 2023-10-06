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В рязанских компаниях рассказали об участии во всероссийской Школе тренеров по бережливому производству

В Москве завершилась VI Школа тренеров ФЦК «Применяй. Обучай. Совершенствуй». Ее организатором выступал Федеральный центр компетенций, участниками стали представители предприятий, задействованных в нацпроекте «Производительность труда», а также эксперты Региональных центров компетенций. В этом году на одном из самых масштабных мероприятий для тренеров по бережливому производству встретились 500 специалистов предприятий из 67 регионов страны.

Среди участников ― представители рязанских компаний «Фахманн Руссланд», «Ренессанс-Проект», «Печатные технологии» и Ряжского авторемонтного завода. Тренеры изучили тонкости применения «бережливых» инструментов, познакомились с лучшими практиками в области организации и проведения обучения, а также обменялись опытом с коллегами.

«Школа тренеров ФЦК — это уникальная возможность прокачать свои компетенции в области бережливого производства. Три насыщенных дня, которые мы провели на площадке ФЦК, были наполнены не только теорией от специалистов в этой области, но и более 30 мастер-классами и интерактивами. Кроме этого, у нас был шанс встретиться с единомышленниками из разных регионов России, обменяться впечатлениями и опытом. Спасибо организаторам и рязанскому Региональному центру компетенций Агентства развития бизнеса за возможность стать частью большого и ценного события», ― рассказала представитель «Фахманн Руссланд» Ирина Токарева.