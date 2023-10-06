В Рязани задержали пару наркоторговцев с партией метадона

В Рязани задержали пару наркоторговцев с партией метадона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники узнали, что в Рязань едут два иностранца с партией метадона. В ходе розыска на улице Олимпийский городок задержали 23-летнего молодого человека и его 19-летнюю знакомую. Мигранты признались, что жили в Москве и работали на нелегальный интернет-магазин. В Рязань они приехали для распространения партии метадона и шли на съемную квартиру, чтобы заселиться на сутки или двое.

В результате их личного досмотра изъяли 75 свертков с метадоном общей массой 18 граммов, а также электронные весы.

Выяснилось, что пара уже привозила в Рязань наркотики ранее. На проезде Шабулина полицейские изъяли сверток с «синтетикой», которую ранее сделали иностранцы.

Возбуждено уголовное дело.