В Рязани управляющие компании смогут следить за должниками через личный кабинет

В Рязани управляющие компании могут следить за должниками через личный кабинет. Об этом сообщает РГМЭК в официальной группе «ВКонтакте»

Отмечается, что с помощью интеллектуальной системы учета можно дистанционно приостановить подачу электроэнергии за неуплату.

Поле этого «отключенные» граждане обращаются в управляющую компанию с жалобами на отсутствие электроэнергии в квартире и вызывают электрика. Случаются и факты самовольного подключения квартир.

Теперь информация о должниках будет передаваться в УК. Это поможет избежать лишних вызовов специалистов и даст возможность контролировать ситуацию с задолженностями.