В Рязани 6 октября отключат холодную воду на 26 улицах
В Рязани 6 октября отключат холодную воду на некоторых улицах. Об этом сообщает городской «Водоканал».
Ресурса с 9:30 до 15:30 не будет по следующим адресам:
- улица 1-й Лесной проезд д. 10, 11/54, 13, 16, 18, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8;
- ул. 1-й Лесной тупик д. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 6;
- улица 1-й проезд Добролюбова д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- улица 1-й проезд Шевцовой д. 1, 10/7, 11/26, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 корп.2, 2, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1, 25/25, 28, 2а, 3, 30, 32, 32а, 4, 5, 6, 7, 8, 9/9;
- улица 1-я Прудная д. ½, 10, 14/10, 6, 8,4;
- улица 2-й Лесной проезд д. 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 3, 5, 7, 9;
- улица 2-й Лесной тупик д. 1, 10/38, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 7/19, 9;
- улица 2-й проезд Добролюбова д. 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
- улица 3-й проезд Добролюбова д. 1/10, 10, 11, 12, 13, 14, 16/7, 18/8, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32/8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9;
- улица 4-й проезд Добролюбова д. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 2/12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29/16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9
- улица 5-й проезд Добролюбова д. 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 27а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 7, 9/5;
- улица 6-й проезд Добролюбова д. 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19/43, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 8;
- улица Громовой д. 10/29, 11, 12, 13/28, 14, 15/27, 17, 19/28, 21, 22/29, 23, 23а, 24, 25, 26/2, 27, 29, 31, 32/43, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43/33, 44, 45, 46, 47/42, 48, 50, 52/35, 54, 56, 9;
- улица Добролюбова д. 10, 11, 12, 13/40, 14/43, 15/39, 16, 17, 18, 19, 2, 20/41, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/42, 31, 32/41, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6/2, 60, 61, 62, 63, 64, 66/34, 68, 70, 72/46, 76, 78/56, 8/1, 9;
- улица Дорожная д. 1, 11, 13/53, 14, 15, 16, 17/54, 18, 19/51, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41/24, 45, 47, 5, 55, 7/11, 7, 8 корп.1, 8, 9;
- улица Достоевского д. 1, 10, 11, 12, 13, 14/3, 15/5, 16/4, 17/6, 18, 19, 2/4, 20, 21, 22, 23, 24, 25/5, 26, 27/6, 28/3, 29, 3, 30/4, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/5, 4, 40, 42/3, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9;
- улица Лесная д. 1, 10/11, 11, 12, 13, 14 корп.1, 14, 16, 17, 18, 19, 2 корп.1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/27, 27, 29/29, 3, 31, 32, 32а, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 6, 67, 7, 8, 9;
- улица Новоселковская д. 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3 — ГБУ РО Рязанская облветстанция, 34, 36, 38, 4, 46, 48, 5 — ГБУ РО Рязанская облветлаборатория, 50, 52, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 72а, 8;
- улица Прудный проезд д. 4, 6;
- улица Соколовская д. 12/5 — МКУ Техобеспечение, 13/3, 14, 15, 17, 19/5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 18/7;
- улица Тюленина д. 14/3, 15, 16, 17, 18/4, 20/11, 22, 24, 34, 36;
- улица Чехова д. 1, 10, 11, 13/1, 15/2, 17, 19, 21, 23, 25, 27/1, 29/2, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 66 — ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения Семья, 7, 8, 9;
- улица Шевцовой д. 10, 12, 13/15, 15, 16/17, 17/16, 18, 19/23, 20/18, 21, 22, 23/24, 24, 26/26, 28, 31, 32, 33/8, 34, 35, 36/10, 37, 38, 39/20, 40, 41, 42, 43, 44/23, 45/30, 46, 48/32;
- улица Новоселковская д. 13 (полк ППС), д. 17 (логистическая компания), д. 11 (кинологическая служба);
- улица Лесная д. 28 (ОБ ДПС);
- улица 1-я Прудная д. 4 (КНС).