В РГАТУ прошел турнир по мини-футболу среди первокурсников

В РГАТУ прошел турнир по мини-футболу среди первокурсников. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В конце сентября в РГАТУ прошел турнир по мини-футболу среди сборных команд первокурсников «ЛИГА РГАТУ — 2023». Соревнование организовал профкомом студентов аграрного университета при поддержке администрации вуза в целях формирования здорового образа жизни и привлечения студентов к регулярным занятиям спортом и популяризации физической культуры и спорта среди молодежи.

В турнире участвовали 5 команд из разных факультетов. По итогам трех дней победу одержала команда факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования. Второе место заняла сборная команда технологического факультета. Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии замкнул тройку призеров.