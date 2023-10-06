В Псковской области родители пропавшего ребенка нанесли девять ножевых ранений сотруднице отдела ПДН

В Псковской области родители пропавшего ребенка накинусь с вилами и ножом на сотрудницу отдела ПДН. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Россия».

Все произошло в деревне Пустошкинского района. Местные жители пожаловались на неблагополучную семью, что их 10-летний сын пропал.

Сотрудница ПДН, двое представителей соцзащиты и полицейский приехали на поиски, но нашли родителей не в доме, а в лесной землянке. Ребенка рядом не оказалось, а получить объяснения о судьбе мальчика не удалось.

Когда отец с матерью в сопровождении комиссии пришли в дом, мужчина схватил вилы, а женщина — нож. Вместе они набросились на сотрудников и нанесли серьезные ранения 42-летней женщине. Затем преступники скрылись в лесу.

Пострадавшую доставили в реанимацию. Она получила девять ножевых ранений головы, шеи и рук. Что стало с ребенком до сих пор неизвестно.