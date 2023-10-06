В Минтрансе опровергли информацию о кратном росте цен на услуги такси

В Министерстве транспорта России опровергли информацию о кратном росте цен на услуги такси. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

В ведомстве отметили, что во многих регионах цены не изменились, а в некоторых они увеличились не более, чем на 5%. В Министерстве рассказали, что рост связан с началом учебного года и возвращением россиян домой из отпусков.

В некоторых же регионах зафиксировали снижение тарифов.

В Министерстве отметили, что в настоящее время совместно с региональными властями, ФАС и перевозчиками ведется работа по анализу ситуации в отдельных регионах.